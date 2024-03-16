Cihangir Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Akkışla Belediye Başkan adayı Cihangir Şahin kaç yaşında, nereli?
Cihangir Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Akkışla Belediye Başkan adayı Cihangir Şahin kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Akkışla Belediye Başkan adayı olan Cihangir Şahin hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Cihangir Şahin'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Cihangir Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Akkışla Belediye Başkan adayı Cihangir Şahin kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
CİHANGİR ŞAHİN KİMDİR?
Cihangir Şahin, Yeniden Refah Partisi Kayseri - Akkışla Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kayseri - Akkışla Belediye Başkan adayı Cihangir Şahin esnaftır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.