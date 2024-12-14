Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim?

Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Orijinal adı Scream olan ve dünya çapında izlenme rekorları kırarak dikkat çeken film serisi, bu akşam televizyon ekranlarında Çığlık 5 ile izleyicilerle buluşuyor. Konusuyla merak uyandıran filmin yönetmenliğini Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett üstleniyor. Çığlık 5 katili kim? Detaylar haberimizdedir…

ÇIĞLIK 5 FİLMİ KONUSU NE?

Scream serisinin beşinci filmi, memleketine dönerek korkunç bir suç dalgasının ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışan bir kadının hikayesini anlatıyor. 25 yıl önce vahşi cinayetlerle sarsılan Woodsboro kasabası, bu kez yeni bir katilin tehdidi altındadır. Hayalet maskesiyle tanınan bu katil, kasabanın karanlık geçmişine dair sırları ortaya çıkarmak için bir grup genci hedef alır. Yıllar önce benzer bir dehşeti yaşayan Sidney, bu seri cinayetlerin gizemini çözmek için yeniden Woodsboro'ya döner.

ÇIĞLIK 5 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Neve Campbell

Courteney Cox

David Arquette

Marley Shelton

Melissa Barrera

Jenna Ortega

Dylan Minnette

Jack Quaid