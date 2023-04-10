CHP Osmaniye milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Osmaniye Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Osmaniye Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Osmaniye Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Osmaniye Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Osmaniye Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Osmaniye, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Osmaniye Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Osmaniye Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP OSMANİYE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Osmaniye Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP OSMANİYE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

ASU KAYA

ÜNAL KÖKSAL

MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ

RIZA TEKEREK