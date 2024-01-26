CHP Küçükçekmece adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Küçükçekmece adayı açıklandı mı?
CHP Eskişehir'de Özgür Özel'in de katılacağı belediye başkan adayları tanıtım toplantısı ile adaylarını tanıtacak. Peki, 2024 Yerel Seçimler CHP Küçükçekmece adayı açıklandı mı? CHP Küçükçekmece adayı kim oldu?
2024 Yerel Seçimleri tüm yönleri ile gündem olmaya devam ederken CHP Küçükçekmece adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP Küçükçekmece adayı açıklandı mı? Sorularınn yanıtları merak edildi. İşte son gelişmeler!
CHP ADAYLARINI AÇIKLIYOR
CHP bugüne kadar 622 belediye başkan adayını açıkladı. 11 Ocak'ta yapılan son toplantının ardından aday belirlemeye ara verildi. CHP'nin yönetiminde olan 11 büyükşehirden sekizi açıklanırken İzmir, Antalya ve Muğla hâlâ belli olmadı.
CHP KÜÇÜKÇEKMECE ADAYI KİM OLDU?
CHP'de İstanbul ilçelerinde bazı isimler açıklanırken bazı isimler henüz netleşmedi.
İşte açıklanan isimler:
Başakşehir: Mesut Öksüz
Bayrampaşa: Hasan Mutlu
Beyoğlu: İnan Güney
Çatalca: Erhan Güzel
Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen
Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe
Güngören: Temel Akkoç
Sancaktepe: Alper Yeğin
Silivri: Bora Balcıoğlu
Şile: Özgür Kabadayı
Tuzla: Eren Ali Bingöl
Üsküdar: Sinem Dedetaş
CHP Küçükçekmece adayı henüz açıklanmadı. Adayın kim olduğu CHP aday tanıtım toplantısında belli olacak.