Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin kalesi Kadıköy'den TKP'nin adayı oldu. Bu hamle büyük yankı uyandırırken CHP'nin ise Kadıköy'den Tülin Hadi'yi aday göstermeye yakın olduğu belirtiliyor. CHP Kadıköy adayı kim? CHP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Tülin Hadi mi?

CHP KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI TÜLİN HADİ Mİ?

Kamuoyunda "Komünist Başkan" olarak tanınan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul Kadıköy'den Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) belediye başkan adayı oldu. CHP'nin kalesi olarak görülen Kadıköy'de, TKP'nin Maçoğlu gibi tanınan bir ismi aday çıkarması, oyların bölünebileceği söylentilerini ortaya çıkardı. Bu sebeple CHP'nin Kadıköy için belirleyeceği isim merakla beklenir oldu.

CHP, TÜLİN HADİ İSMİNE YAKIN

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'nin ise Kadıköy'de Mimar Tülin Hadi'yi aday göstereceğini söyledi. İmamoğlu İBB'yi kazandıktan sonra Kent Konseyi başkanlığını ve 2 üniversitede öğretim üyeliği yapan Hadi, uzun zamandır Kadıköy-Caddebostan'da yaşıyor.