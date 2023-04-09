CHP Iğdır milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Iğdır Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Iğdır Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Iğdır Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Iğdır Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Iğdır Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Iğdır, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Iğdır Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Iğdır Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP IĞDIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Iğdır Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP IĞDIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

YUSUF ASLAN

İSMAİL SARIBOĞA