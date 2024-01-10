CHP Hatay adayı kim oldu? CHP Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Lütfü Savaş kimdir?

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında illerde yarışa girecek adaylar birer birer belli oluyor. Toplantıda Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş ve Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı ise Burcu Köksal olarak netleşti. CHP Hatay B. Belediye başkan adayı Lütfü Savaş kimdir?

CHP HATAY ADAYI KİM?

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında illerde yarışa girecek adaylar birer birer belli oluyor. Toplantıda Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş ve Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı ise Burcu Köksal olarak netleşti.

LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR?

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 1965 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesi Dağdüzü Köyü'nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antakya'da tamamladı. 1990 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

1990-96 yılları arasında Kayseri'nin Develi ve Balıkesir'in Burhaniye ilçelerinde Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlarda pratisyen hekimlik yaptı. Tıpta uzmanlık eğitimini 1996 -2000 yılları arasında İstanbul Okmeydanı SSK Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nde tamamladı. Aynı yıl Başkent Üniversitesi Adana Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Öğretim Üyesi olarak göreve başladı.2002 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşunda görev üstlendi, 2007 yılında Doçent unvanını aldı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde kurucu Başhekim Yardımcısı ve Rektör Danışmanı olarak idari görevlerde bulundu.

2009 yerel seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Antakya İl Belediye Başkanlığı'na seçilen Savaş, başkanlığı döneminde alt ve üst yapı ile ilgili hizmetlerin yanı sıra eğitim, sanat, spor, sosyal ve kültürel alanlarda çok sayıda hizmete imza attı.

Lütfü Savaş 2014 yerel seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Hatay'ın ilk ve kurucu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. 2019 yerel seçiminde de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Savaş, üç dönem üst üste Belediye Başkanı seçilmiş oldu ve bu süreçte Hatay'da ulusal ve uluslararası birçok projeyi hayata geçirdi.

Evli ve iki çocuk babası olan Lütfü Savaş'ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.