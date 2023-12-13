Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Chery markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Chery hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

CHERY HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Chery (Chery Automobile Co., Ltd.), Çin merkezli bir otomotiv şirketidir. Şirket, 1997 yılında Çin hükümeti tarafından kurulmuştur. 2021'de 0,959 milyon satışla Çin'in en büyük 9. otomobil üreticisidir. Chery, binek otomobiller, minivanlar ve SUV'lar üretmekte ve bunları Chery markası altında satmaktadır. Ayrıca Karry markası altında ticari araçlar da satmaktadır. Chery, 2003 yılından bu yana Çin'in en büyük binek otomobil ihracatçısıdır ve Çin anakarasında araç montaj ve bileşen üretim tesislerine sahiptir. Çin'de Jaguar ve Land Rover otomobillerinin üretimi için Qoros ortak girişimini ve Jaguar Land Rover ile yüzde 50:50 ortak girişimini işletmektedir. Amerikan ve Alman firmaları da dahil olmak üzere birçok yabancı bileşen şirketi ile işbirliği anlaşmaları vardır. Chery, QQ, Tiggo, Arrizo, Omoda, eQ ve Karry (hafif ticari araçlar için) dahil olmak üzere farklı marka isimleri altında çeşitli modeller sunmaktadır. Exeed, crossover ve SUV'lar için premium markalarıdır. Chery ayrıca elektrikli araçlara da odaklanmıştır ve çeşitli elektrikli modelleri mevcuttur.