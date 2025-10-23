Haberler

ChatGPT ne zaman düzelir, ChatGPT bozuldu mu?

ChatGPT ne zaman düzelir, ChatGPT bozuldu mu?
Güncelleme:
Kullanıcıların sosyal medya ve çeşitli internet forumlarında konuyu dile getirmesiyle, yaşanan erişim sıkıntıları kısa sürede geniş kitlelerin gündemine oturdu. Bu süreçte kullanıcı zihinlerini en çok meşgul eden sorular; sorunun temel nedeninin ne olduğu, çözüm için hangi adımların atıldığı ve hizmetin tam olarak ne zaman eski istikrarına kavuşacağı yönündeydi. Herkesin aklındaki ortak soru ise "ChatGPT'deki sorun ne zaman çözülecek?" oldu.

23 Ekim, küresel ölçekteki sayısız kullanıcı için OpenAI'ın yapay zeka asistanı Chatgpt'ye erişimde zorluklar yaşanan bir gün olarak hatırlanıyor. Platformdaki bu teknik aksaklık, kullanıcılar arasında "Chatgpt mi çöktü?" ve "Hizmete ne zaman tam anlamıyla kavuşacağız?" gibi endişeli soruların hızla yayılmasına yol açtı. Yaşanan bu aksaklık, kullanıcıların günlük dijital rutinlerinde ve yapay zeka ile olan etkileşimlerinde geçici bir kesintiye neden oldu. ChatGPT ne zaman düzelir, ChatGPT bozuldu mu?

CHATGPT'DE YAŞANAN ERİŞİM SORUNLARININ NEDENİ

Son saatlerde birçok ChatGPT kullanıcısı, platforma bağlanmada zorluklar yaşadığını belirtti. Özellikle sohbet oluşturma ve mesaj gönderme sırasında karşılaşılan teknik hatalar, kullanıcılarda hizmetin kesintiye uğrayıp uğramadığı konusunda haklı bir endişe oluşturdu.

YOĞUN TRAFİK VE SİSTEM YÜKÜ ANA ETKEN

Yaşanan bu aksaklıkların arkasındaki temel neden, platformu etkileyen ani trafik artışı ve sunucular üzerindeki olağanüstü yük olarak öne çıkıyor. Sunucuların bu yoğun talebi karşılamakta güçlük çektiği anlar, geçici erişim problemlerini beraberinde getirebiliyor.

SORUN NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?

OpenAI'ın geçmişteki benzer olaylarda teknik sorunları genellikle birkaç saat gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturduğu biliniyor. Yapılan güncellemelere göre, sistemin büyük bir kısmı için erişim yeniden sağlanmış durumda. Bununla birlikte, bazı kullanıcılarda aralıklı olarak gecikmeler veya bağlantı sorunları görülmeye devam edebiliyor. Tam anlamıyla ve istikrarlı bir hizmetin en kısa sürede tüm kullanıcılar için sağlanması hedefleniyor.

downdetector.tr

