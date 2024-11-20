Cevdet Konak tutuklandı mı? DEM Parti Tunceli Belediye Başkanı neden hapis cezası aldı?
DEM Parti Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın tutuklanıp tutuklanmadığı merak konusu oldu. Konak'ın hapis cezası almasının nedenleri araştırılıyor. İşte detaylar!
Cevdet Konak'ın neden hapis cezası aldığı merak ediliyor. Dem Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada 'terör örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Peki, Cevdet Konak tutuklandı mı? DEM Parti Tunceli Belediye Başkanı neden hapis cezası aldı? Detaylar haberimizde...
CEVDET KONAK TUTUKLANDI MI?
DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada 'terör örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.