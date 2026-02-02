Haberler

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Güncelleme:
TRT 1'de yayınlanan "3'te 3" yarışmasında soyadı Ofluoğlu olan bir yarışmacı, "Türkiye'de en kısa ilçe ismi kaç harflidir?" sorusunu sunucu Pelin Çift'in ipuçlarına rağmen dakikalarca bilemedi.

  • TRT 1'de yayınlanan '3'te 3' yarışmasında, soyadı 'Ofluoğlu' olan bir yarışmacıya 'Ülkemizde en kısa ilçe ismi kaç harflidir?' sorusu soruldu.
  • Yarışmacı, sunucu Pelin Çift'in 'Çok uzaklara gitmeyin' ipucu ve Trabzon'un Of ilçesine gönderme yapmasına rağmen dakikalarca zorlandı.
  • Yarışmacı, uzun süren düşünmenin ardından sorunun doğru cevabını '2' olarak verdi.

TRT 1'de Pelin Çift'in sunumuyla ekrana gelen "3'te 3" yarışmasında yaşanan bir an, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SOYADI "OĞLUOĞLU" OLAN YARIŞMACIYA...

Yarışmada soyadı "Ofluoğlu" olan bir yarışmacıya "Ülkemizde en kısa ilçe ismi kaç harflidir?" sorusu yöneltildi. Basit görünen soru karşısında yarışmacının dakikalarca zorlanması dikkat çekti.

"ÇOK UZAKLARA GİTMEYİN"

Pelin Çift'in, yarışmacıya defalarca "Çok uzaklara gitmeyin" diyerek ipucu vermesi ve özellikle "Niyazi Ofluoğlu" şeklinde hitap ederek Trabzon'un Of ilçesine gönderme yapması stüdyoda gülümseten anlara neden oldu. Uzun süren düşünmenin ardından yarışmacı, zor da olsa doğru cevabı vererek "2" dedi.

Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAziz Kara:

of kan offf

