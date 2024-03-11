Çetin Taşdemir kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Çetin Taşdemir kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Çetin Taşdemir kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Çetin Taşdemir kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Çetin Taşdemir nereli? Detaylar haberimizdedir…

ÇETİN TAŞDEMİR KİMDİR?

Çetin Taşdemir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.