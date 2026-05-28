Çeşme Belediyesi'nde skandal iddialar! Müdür eşini yolsuzlukla suçlamıştı, son videosu ilginç
Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik müdür vekili Buğçe Sağlamer’in yine imar müdürlüğünde mimar olarak çalışan kocası Efe Sağlamer, sosyal medya hesabından eşini ifşa etmeye devam etti. Daha önce belediyeye verdiği dilekçelerde ve ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşi için rüşvet, usulsüz yapı işlemleri gibi iddialarda bulunan Sağlamer'in paylaştığı son videoda eşiyle kavga ettiği görüldü.
EŞİ İÇİN "YOLSUZLUK" SUÇLAMASI
Efe Sağlamer, daha önce belediyeye sunduğu dilekçelerde ve resmi ifadelerinde, boşanma aşamasındaki eşi hakkında rüşvet ve usulsüz yapı işlemleri gibi çok ciddi iddialarda bulunmuştu.
EŞİYLE KAVGA ETTİĞİ VİDEOYU PAYLAŞTI
Efe Sağlamer, son olarak sosyal medya hesabı üzerinden eşi Buğçe Sağlamer ile tartıştığı anlara ait yeni bir video paylaştı. İmar müdürlüğündeki usulsüzlük iddiaları ve sosyal medyaya yansıyan kavga görüntüleri üzerine inceleme başlatıldığı öğrenildi.