Cengiz Solakoğlu kimdir? Cengiz Solakoğlu kaç yaşında, nereli? Cengiz Solakoğlu hayatı ve biyografisi!

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CENGİZ SOLAKOĞLU KİMDİR?

1943 Erzurum doğumlu Cengiz Solakoğlu, 1964 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olduktan sonra, 1967 yılında Beko Ticaret'te Satış Elemanı olarak iş hayatına atıldı.

1977-1983 yılları arasında Beko T.A.Ş'nin, 1983-1991 yılları arasında Atılım A.Ş'nin Genel Müdürlüğü'nü yaptıktan sonra 1991 yılında Koç Holding Tüketim Grubu Başkan Yardımcılığı'na atandı. 1994 yılında Tüketim Grubu Başkanlığı'na getirildi. Mevcut görevinin yanı sıra 1996-1998 arasında Koç Holding Yürütme Kurulu Üyeliği'nde bulundu. 2004 yılında, 60 yaş sınırı nedeniyle, 37 yıl 8 ay çalıştığı Koç Topluluğu'ndan Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanlığı görevinden emekli oldu.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan Cengiz Solakoğlu, Vakfın kuruluşundan bugüne kadar aralıksız Yönetim Kurulunda yer aldı. 2002-2004 ve 2007-2011 yılları arasında TEGV Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenmiştir. Solakoğlu, 2015-2019 dönemi TEGV Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmüştür.

Cengiz Solakoğlu evli, 2 çocuk ve 3 torun sahibidir.

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