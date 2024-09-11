Cemre Üker kimdir? Miss Turkey kim 2.'si kim? 2024 Miss Turkey kim kazandı?

Miss Turkey 2024'ün birincisi İdil Bilgen, hem jüriyi hem de izleyicileri etkileyerek Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı. Cemre Üker kimdir? Miss Turkey kim 2.'si kim?

MİSS TURKEY KİM 2.CEMRE ÜLKER KİMDİR?

Yarışmada 2. Cemre Üker oldu.. 23 yaşındaki Ülker, 1.79 boyunda ve Paris School of Business, Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi.

Cemre Üker, ülkemizi Miss Supranational'da temsil edecek.