O Ses Türkiye yılbaşı 2025 programına katılan yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oldu. O İsimlerden biri olan Cemre Baysel, hem hayatı hem de şarkısıyla izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Cemre Baysel hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, evli mi? Cemre Baysel hangi dizilerde, filmlerde oynadı?

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

5 Şubat 1999 yılında İzmirde doğan Cemre Baysel, lisans eğitimine Ege Üniversitesi Resim öğretmenliği bölümünde devam ediyor. Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Yeşil Deniz dizisiyle başlayan Cemre Baysel, daha sonra İsimsizler, Payitaht Abdülhamid, Elimi Birakma, Ramo ve Sol Yanım dizileriyle devam etti. Baht Oyunu dizisinde başrol oynayan Cemre Baysel bu projelerde gösterdiği oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı.

CEMRE BAYSELO SES TÜRKİYE'DE HANGİ ŞARKIYI SÖYLEDİ?

Cemre Baysel O Ses Türkiye'de hangi şarkıyı söylediği henüz açıklanmadı. Yarışma başladığında hangi şarkı olduğu öğrenilecek. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.