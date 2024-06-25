Çember: Sırlar Apartmanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çember: Sırlar Apartmanı filmi ne zaman, nerede çekildi? #129300

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ÇEMBER: SIRLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Bir süredir cinayet büroda sessizlik hakimdir. Bundan fırsat bulan ekibimiz öğle yemeği için sahilde köfte ekmek yerken, yemekleri bir çığlık tarafından bölünür. Ünlü polisiye yazarı Selçuk Güneş, yaşadığı Güneş Apartmanı'nın terasından aşağı atılmış, asistanı Melisa Soyer ise sırtından bıçaklanmıştır.Apartmana giren çıkan kimse yoktur; katil içeriden biridir. Selçuk Güneş'in oyuncu olma hayalleri ile yanıp tutuşan küçük oğlu Mahir, kumarbaz büyük oğlu Deniz, apartmanın kapıcısı Hako, giriş dairede oturan Rum falcı Fotini ve Şermin apartman sakinlerinden oluşan şüphelilerdir. Araştırma derinleştikçe apartmanda yaşayanların sırları ve geçmişindeki hayaletler ise bir bir ortaya çıkacaktır.



ÇEMBER: SIRLAR APARTMANI OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay, Barış Bağcı