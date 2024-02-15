Cemal Öztaylan kimdir? Sorusu, 31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken birçok kişi tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Adaylar sürece kendilerini fazla kaptırınca zaman zaman ortaya ilginç görüntüler çıkabiliyor. Gündeme gelen haberler kapsamında birçok detay merak konusu oluyor. Peki, Cemal Öztaylan kimdir? Cemal Öztaylan hangi partiden seçildi?

CEMAL ÖZTAYLAN KİMDİR?

Mehmet Cemal Öztaylan, 25 Kasım 1954'te Balıkesir'in Bandırma isimli ilçesinde dünyaya geldi. Ali ve Hadiye çiftinin oğlu olan Öztaylan, iktisat alanında eğitim aldı ve Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. İş hayatına atılmadan önce Balıkesir İl Genel Meclisi Üyeliği görevine seçildi ve daha sonra Ulaştırma Bakanlığı'nda müşavir olarak çalıştı. Özel sektörde genel müdür ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yaparken, aynı zamanda Bandırma Belediye Başkanlığı görevine seçilerek bu sorumluluğu üstlendi. Siyasi kariyerinde de etkili olan Mehmet Cemal Öztaylan, 19, 23. ve 24. dönemlerde Balıkesir Milletvekili olarak seçildi. 19. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı'nda Katip Üyelik görevinde bulundu. Sivil toplum örgütlerinde de aktif olan Öztaylan, çeşitli kuruluşlarda yöneticilik yaptı ve şirketlerde üst düzey yöneticilik pozisyonlarında bulundu.