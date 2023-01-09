Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Cem Özer hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Cem Özer'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Cem Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? Cem Özer evli mi, bekar mı?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Cem Özer hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Cem Özer'in hayatını araştırıyor. Peki, Cem Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? Cem Özer evli mi, bekar mı? Detaylar haberimizde.

CEM ÖZER KİMDİR?

Cem Özer (d. 5 Ekim 1959; Göksun, Kahramanmaraş), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, sunucu ve yazar. Annesi Arşalus İçtilop Ermeni kökenli olup, babası Çerkes kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarım bırakan sanatçı, daha sonra Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Televizyonda Laf Lafı Açıyor adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Özellikle bu program ülkenin alışık olmadığı bir tarzdaydı. Ve özel televizyonların ilk sansasyonel programlarından biri oldu. 1. bölümün ilk konukları ise Hülya Avşar, Müjdat Gezen ve Cenk Koray'dı. Tarkan, Cem Yılmaz gibi isimleri ilk kez kendisi televizyona çıkartmıştır. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak görev aldı. Çeşitli sinema film ve dizilerinde rol aldı. Modacı Esin Maraşlıoğlu ve oyuncu Nurgül Yeşilçay ile evlilikleri oldu. Toplamda 5 kez evlenen Özer'in Cemre adında bir kızı ve Osman Nejat adında bir oğlu bulunmaktadır.