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Cem Öğretir hasta mı, neden burnu kanadı (ESRA EROL)?

Cem Öğretir hasta mı, neden burnu kanadı (ESRA EROL)?
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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının ana haber bülteni ile bağlantı gerçekleştirdiği sırada ünlü haber spikeri Cem Öğretir'in bir anda burnu kanamaya başladı. Peki, Cem Öğretir hasta mı, neden burnu kanadı?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol, programının kapanışında Ana Haber Bülteni öncesi Cem Öğretir'e bağlandı. Haberlerin ana başlıklarını izleyiciye ileten Cem Öğretir'in aniden burnu kanamaya başladı. Cem Öğretir hasta mı, neden burnu kanadı?

CEM ÖĞRETİR NEDEN BURNU KANADI?

Haberlerin ana başlıklarını izleyiciye ileten Cem Öğretir'in aniden burnu kanamaya başladı.

Esra Erol'un büyük panik yapmasına rağmen Öğretir'in fark etmediği kanamanın ardından yayın sonlandırıldı.

Cem Öğretir reklam sonrası da Ana Haber Bülteni'ne çıkmayınca sağlık durumu merak edildi. İlerleyen dakikalarda açıklama yapılacağı bildirildi.

Cem Öğretir ağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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