Cem Karakeçili kimdir? Cem Karakeçili ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Cem Karakeçili kimdir? Cem Karakeçili ne iş yapıyor, kaç yaşında? İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Keçili, "İYİ Parti ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Vatandaşlar Karakeçili'nin kim olduğunu merak ediyor.

CEM KARAKEÇİLİ KİMDİR?

Cem Karakeçili, 1977 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. Tarım sektöründe yatırımı bulunan Karakeçili, evli ve 7 çocuk babasıdır. İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı görevinde çalışan Cem Karakeçili 26 Şubat 2024 tarihi itibariyle istifa etmiştir.