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Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı?

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Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak. Cem Garipoğlu ne zaman öldü ve mezarı nerede soruları gündeme geliyor. Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı ve Münevver Karabulut ne zaman öldü sorularına yanıt aranıyor. Peki, Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı?

Cem Garipoğlu neden öldü? İstanbul'da, 14 yıl önce Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı? sorularına yanıt aranıyor. Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılacak? Detaylar haberimizdedir…

CEM GARİPOĞLU NE ZAMAN ÖLDÜ?

Cezası kesinleştikten sonra Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Silivri 5 No'lu Cezaevi'ne nakledilen Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te tek başına kaldığı üç kişilik koğuşta ip ve poşet kullanarak intihar etti.

Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı?

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

3 Mart 2009'da İstanbul Bahçeşehir'de 17 yaşındaki Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürüldü. Bu cinayetin ardından tutuklanan Garipoğlu, 2014 yılında cezaevinde intihar ederek yaşamına son verdi.

Ancak Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu'nun cezaevinde gerçekten intihar etmediğini, kaçırıldığını veya kaçtığını öne sürerek şüphelerini dile getirdi. Bu iddialar doğrultusunda, avukatı Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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