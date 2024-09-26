Cem Garipoğlu mezarı nerede?

15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması ile ilgili ailenin başvurusu kabul edildi. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Cem Garipoğlu'nun ağaçlarla ve otlarla kamufle edilen mezarının görüntüleri büyük yankı uyandırdı.

CEM GARİPOĞLU MEZARI NEREDE?

Münevver Karabulut cinayetinin 15 yıl geçti ancak tartışmalar hala sürüyor. " Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı?" sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ederken Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdiğini duyurdu.

DNA tespiti için yakın zamanda açılması planlanan mezarın görüntüleri ise yeni bir tartışma başlattı. Son derece bakımsız olduğu gözlenen mezarın ağaçlarla ve otlarla kamufle edilmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Cem Garipoğlu'nun mezar görüntülerinin altına "Bu mezar değil ki sadece taş koyulmuş oraya", "Böyle zengin bir ailenin çocuğunun mezarı bu kadar bakımsız olmaz. Kesin bir haltlar var", "Aç açabilirsen" şeklinde yorumlar yapıldı.