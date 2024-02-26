Celal Köse kimdir? AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse kaç yaşında, nereli?
AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse hakkında merak edilenler. Celal Köse'nin kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler gündemde. AK Parti'nin Yozgat Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Celal Köse'nin biyografisi ve politik geçmişi hakkında detaylar.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Yozgat Belediye Başkan adayı ise yeniden Celal Köse oldu. Vatandaşlar, Celal Köse'nin kim olduğunu merak ediyor. Peki, Celal Köse kimdir? AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse kaç yaşında, nereli?
CELAL KÖSE KİMDİR?
- Celal Köse 1972 yılında Yozgat'ta doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Yozgat'ta tamamlayan Köse, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimimi Karadeniz Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi ana bilim dalı Kamu Yönetimi bölümünden siyasi partiler kanununa göre seçme seçilme esasları, parti içi demokrasi ve liderler sultası başlıklı Yüksek Lisans tezini vererek mezun oldu.
- İş hayatında inşaat, akaryakıt, gıda ve madencilik gibi çeşitli alanlarda faaliyetleri bulunan Köse, 1984'ten beri müteahhitlik yapmaktadır.
- Siyasi hayatına ilk olarak Refah Partisi Gençlik Kollarında başladı.
- AK Partinin kuruluşunda kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı, Şubat 2002'de Genel Merkez tarafından Yozgat Merkez İlçe Teşkilatını kurmak üzere Kurucu Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. 2007 Yılında kendi isteği ile görevden ayrıldı. 23 Ağustos 2017 tarihinde ise Ak Parti Yozgat İl Başkanlığına atandı. Köse halen Yozgat İl Başkanlığı görevini yürütüyor.
- Celal Köse, 31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde, AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı olmuştur.
- Köse, evli ve 2 çocuk babasıdır.