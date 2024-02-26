Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Yozgat Belediye Başkan adayı ise yeniden Celal Köse oldu. Vatandaşlar, Celal Köse'nin kim olduğunu merak ediyor. Peki, Celal Köse kimdir? AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse kaç yaşında, nereli?

CELAL KÖSE KİMDİR?