Celal Al kimdir? Celal Al hayatı ve biyografisi! Celal Al kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Celal Al merak konusu oldu. İşte Celal Al hakkında merak edilen Celal Al kimdir, Celal Al hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CELAL AL KİMDİR?

1982 yılında Artvin'de dünyaya gelen Celal Al, oyunculuk üzerine eğitimini tamamladıktan sonra 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol aldı.

Celal Al, TRT ekranlarında yayınlanan tarihi dizi Diriliş Ertuğrul'un kadrosunda yer aldı. Abdurrahman Alp karakterini canlandırdı.

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