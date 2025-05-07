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Çekiciye para vermemek için başvurduğu yöntem tartışma yarattı

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İzmir'de çekiciye para vermek istemeyen bir şahıs, aracını kamyon kasasıyla götürdü. Görüntüyü izleyenlerin büyük çoğunluğu "İndirirken ne yapacak?" sorusunu soramadan edemedi.

İzmir'de yaşanan ilginç bir olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çekici hizmeti için ücret ödemek istemeyen bir sürücü, sıra dışı bir yöntemle aracını taşıdı. Aracını bir kamyonun kasasına yükleyen şahıs, bu şekilde taşıma işlemini kendi yöntemleriyle gerçekleştirdi.

"İNDİRİRKEN NE YAPACAK?"

Görüntülerde otomobilin, kasaya gelişigüzel yerleştirildiği ve herhangi bir güvenlik önlemi olmadan taşındığı dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan videoya kullanıcılar esprili yorumlar yaptı. En çok dikkat çeken sorulardan biri ise, "İndirirken ne yapacak?" oldu.

Çekiciye para vermemek için başvurduğu yöntem tartışma yarattı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Otomobil
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDağıstan:

Nasıl bindirdiyse öyle..

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Haber YorumlarıTamOsmanli:

Ya Rabbi, beyin dağıtırken bizimkileri neden es geçtin. Tövbe tövbe tövbe

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