Çekiciye para vermemek için başvurduğu yöntem tartışma yarattı

İzmir'de yaşanan ilginç bir olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çekici hizmeti için ücret ödemek istemeyen bir sürücü, sıra dışı bir yöntemle aracını taşıdı. Aracını bir kamyonun kasasına yükleyen şahıs, bu şekilde taşıma işlemini kendi yöntemleriyle gerçekleştirdi.

"İNDİRİRKEN NE YAPACAK?"

Görüntülerde otomobilin, kasaya gelişigüzel yerleştirildiği ve herhangi bir güvenlik önlemi olmadan taşındığı dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan videoya kullanıcılar esprili yorumlar yaptı. En çok dikkat çeken sorulardan biri ise, "İndirirken ne yapacak?" oldu.