Çarşamba hangi diziler var? 27 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler

Çarşamba hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 27 Kasım 2024 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2024? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Kuruluş Osman (20.00)

Kanal D: Annem Ankara (20.00)

Show TV: Sandık Kokusu (20.00)

NOW TV: Leyla Hayat, Aşk, Adalet... (20.00)

Star TV: Sahipsizler (20.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 KASIM

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

19:00 Ana Haber

18:30 Başakşehir-Petrocup | UEFA Avrupa Konferans Ligi

20:30 Sen Türkülerini Söyle

23:45 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

02:25 Seksenler

03:40 Masumlar Apartmanı