Haberler

'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Mihriban Er'den isyan etti
Güncelleme:
Kerem Bürsin ve Lizge Cömert'in başrolünde yer aldığı Çarpıntı dizisinde kriz çıktı. Oyuncu Mihriban Er, sosyal medyada yaptığı paylaşımda diziden ani bir kararla çıkarıldığını duyurdu. Er, sadece altıncı bölümde iki sahnesi olduğunu belirterek "İşlerimiz böyle, sadece reyting savaşı var" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kerem Bürsin ve Lizge Cömert'in başrolünde yer aldığı, Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın da oyuncu kadrosunda bulunduğu Çarpıntı dizisinde beklenmedik bir kriz yaşandı.

Dizide rol alan oyuncu Mihriban Er, apar topar kadrodan çıkarıldığını sosyal medya hesabından duyurarak tepkisini dile getirdi.

"KONU BAŞKA BİR YERE EVRİLMİŞ"

Tecrübeli oyuncu Er, paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "Çarpıntı dizisine sürekli rol olarak girmiştim. Sadece altıncı bölümde iki sahnem oldu. Bugün gelen haberle rolümün devam etmeyeceğini öğrendim. Konu başka bir yere evrilmiş. İşte bizim işler böyle… Sadece reyting savaşı var." Mihriban Er'in bu açıklaması sosyal medyada geniş yankı bulurken, dizinin yapım ekibinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
