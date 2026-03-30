Caner Erdeniz'den hakkında çıkan iddialara açıklama: Gerçek dışı

İş insanı Burak Özberk ile Burçak Özberk’in boşanma davasında Müge Boz’un eşi, basketbolcu Caner Erdeniz’in de adının geçtiği iddia edildi. Erdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek hukuki haklarını kullanacağını söyledi.

2012 yılında evlenen Burak Özberk ile Burçak Özberk çiftinin evliliğinin ihanet iddiaları nedeniyle sarsıldığı öne sürüldü. Burak Özberk’in 14 yıllık evliliğini sonlandırmak için mahkemeye başvurduğu iddia edilirken, dava sürecinde oyuncu Müge Boz’un eşi Caner Erdeniz’in adının da geçtiği ileri sürüldü. İddiaların ardından Caner Erdeniz ve Müge Boz sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

“GERÇEK DIŞI”

Söz konusu haberlerde adının gerçek dışı şekilde geçirildiğini belirten Caner Erdeniz, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bazı basın ve dijital mecralarda yer alan, özel hayatıma ilişkin olduğu iddia edilen haberlerde ismimin gerçek dışı (yalan) şekilde geçirilmiş olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Söz konusu haberde adı geçen kişi tanıdığım eski bir arkadaşımdır. Baştan sona bilgimiz dahilinde ilerleyen ve yalnızca ilgili tarafları ilgilendiren bir hukuki sürecin, sadece üçüncü kişilere ‘ haber değeri’ kazandırmak amacıyla adımın karıştırılarak sunulması oldukça rahatsız edicidir. Bu süreçle herhangi bir ilgim veya dahlim kesinlikle bulunmamaktadır. İsmimin bu şekilde anılması hem gerçek dışıdır hem de açıkça itibar zedeleyici niteliktedir.”

Erdeniz ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Kişisel hayatımın ve itibarımın asılsız kurgulara konu edilmesini kabul etmiyorum. Bu doğrultuda ilgili haber ve içeriklerle ilgili tüm hukuki haklarımı kullanacağım ve gerekli başvuruların yapılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririm.”

EŞİNDEN DESTEK

Oyuncu Müge Boz da sosyal medya hesabından eşinin paylaşımını alıntılayarak destek verdi. Boz paylaşımında, “Bugün böyle bir habere uyandık maalesef. Hukuki süreç başlatıldığı için kelimelerimi dikkatle seçiyorum. Bizim sevgi ve saygı ile kurduğumuz ve büyüttüğümüz ailemize kimse sırf kendi çıkarı için iftira atamaz” ifadelerini kullandı.

MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu! 12 yıldır firari olan Önder Sığırcıkoğlu yakalandı

MİT'ten casus avı! 12 yıldır köşe bucak kaçıyordu, sonunda yakalandı
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber

Belediye başkanını tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner

Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediğini yaparsa bölge cehenneme döner
Haberler.com
500

'Nişanlıyım' diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı

"Nişanlıyım" diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı
Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı
Barış Alper'e bakışları olay olmuştu: O kızdan günler sonra ilk açıklama

Görüntüdeki kız konuştu!
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler

Erkek futbolcular için söyledikleri tartışma yarattı
'Nişanlıyım' diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı

"Nişanlıyım" diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı
Kosova Teknik Direktörü Foda, tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi

Türkiye karşısında tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi
Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı

Uçakta sarf ettiği cümle dünya gündemine bomba gibi düştü