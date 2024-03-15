Canan Demir kimdir? CHP Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet İlhami Ünal kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan adayı ise Canan Demir. Canan Demir nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

CANAN DEMİR KİMDİR?

Canan Demir 31 Mart 2024 yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.