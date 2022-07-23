Çanakkale Posta Kodu kaçtır? Çanakkale ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Çanakkale'nin tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
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Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, Çanakkale Posta Kodu kaç? Çanakkale ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Çanakkale'nin tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte Çanakkale ilçelerinin posta kodları...
Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (Çanakkale) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Çanakkale ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Çanakkale'nin tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
POSTA KODU NEDİR?
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
ÇANAKKALE'NİN POSTA KODU KAÇTIR?
Çanakkale'nin posta kodu 17000 'dır. Çanakkale'nin tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.
Çanakkale posta kodu : 17000
ÇANAKKALE VE İLÇELERİNİN POSTA KODLARI
- Ayvacık posta kodu : 17860
- Bayramiç posta kodu : 17700
- Biga posta kodu : 17200
- Bozcaada posta kodu : 17680
- Çan posta kodu : 17400
- Çanakkale Merkez posta kodu : 17020
- Eceabat posta kodu : 17900
- Ezine posta kodu : 17600
- Gelibolu posta kodu : 17360
- Gökçeada(imroz) posta kodu : 17760
- Lapseki posta kodu : 17810
- Yenice posta kodu : 17560