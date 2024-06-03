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Çalışan anne desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır? Çalışan anneye destek başvuru şartları nedir?

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Çalışan annelere devlet desteği var mı? Çalışan anneye bakıcı desteği başvuru şartları nedir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasının ardından, "Çalışan anneye destek başvurusu nasıl yapılır?" ve "Çalışan annelere bakıcı desteği ne kadar, şartları nedir?" gibi sorular gündeme geldi. Peki, çalışan annelere bakıcı desteği ne kadar?

Çalışan anne desteği ne kadar? Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvik edilmesini amaçlayan projeden toplam 7 bin kadının yararlanabileceği açıklandı. Çalışan anneler ise başvuru şartları ve başvuru adresi hakkında bilgi almak için araştırma yapmaya başladı. Çalışan anneye destek başvuru şartları nedir? Çalışan anne desteği kimlere verilir? Detaylar haberimizdedir…

ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ NE KADAR?

Proje çerçevesinde, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yaşayan çalışan annelere 12 ay boyunca aylık 325 avro (11.339 TL) destek verilecek.

Çalışan anne desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır? Çalışan anneye destek başvuru şartları nedir?

ÇALIŞAN ANNELERE DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2024?

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının İstihdamını Destekleme Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvurularınızı e-Devlet üzerinden yapabileceğiniz bir link paylaşıldı.

DESTEK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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