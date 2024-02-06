Çağlayan Adliyesi terör saldırını kim düzenledi? Çağlayan Adliyesi'ndeki teröristler yakalandı mı?

Çağlayan Adliyesi'nde saldırı düzenleyen şahıs yakalandı mı? Çağlayan Adliyesi'ndeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı. 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirildi, 3'ü polis memuru 6 kişi yaralandı. Çağlayan Adliyesi terör saldırını kim düzenledi? Çağlayan Adliyesi'ndeki teröristler yakalandı mı? Detaylar haberimizde...

SALDIRI DÜZENLEYEN ŞAHIS YAKALANDI MI?

Çağlayan Adliyesi'ne gerçekleştirilen saldırı sonrasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşım yaptı. Aynı zamanda, Tunç olayın ardından incelemelerde bulunmak için İstanbul'a geliyor. Tunç, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına yönelik saldırıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a hareket etti.

SALDIRIYI KİM YAPTI?

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir" dedi.