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Büyükçekmece Belediyesi hangi parti? Büyükçekmece Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?

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Büyükçekmece Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2019 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Büyükçekmece Belediyesi hangi parti? Büyükçekmece Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Büyükçekmece yerel seçim sonuçları!

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Büyükçekmece İlçesi'nde gerçekleştirilen belediye başkanlığı seçimlerinde, CHP adayı Hasan Akgün 72,853 oy alarak %50,34'lük bir oranla birinci sırayı elde etti ve belediye başkanı seçildi. AK Parti adayı Mevlüt Uysal ise %47,45 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. BBP adayı Halil Eker 980 oy alarak %0,68'lik bir oranla üçüncü sırayı alırken, Saadet Partisi adayı Caner Bitiş %0,64 oy oranıyla dördüncü sıraya yerleşti. DSP adayı Ümit Şahbaz ise %0,40 oy oranıyla beşinci sırada yer aldı. Bu sonuçlar, Büyükçekmece İlçesi'nde CHP'nin önde olduğunu ve Hasan Akgün'ün belediye başkanı seçildiğini göstermektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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