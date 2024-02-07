Büyük Beyaz oyuncuları kim? Büyük Beyaz konusu, oyuncuları ve Bücür özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Büyük Beyaz, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Büyük Beyazni izleyecek olanların merak ettiği Bücür konusu nedir, Bücür oyuncuları kimler ve Bücür özeti gibi konuları inceliyoruz.

BÜYÜK BEYAZ KONUSU NEDİR?

Bir grup eğlenceli zaman geçirmek için deniz uçağı ile uzakta bulunan bir adaya gider. Ancak ekip, adaya vardığında kötü bir sürprizle karşılaşır. Çok geçmeden köpek balıklarının çok da uzaklarında olmadığını fark eden ekip, dönüş yolunda uçaklarının arıza yapmasıyla kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Grup, suyun altıda insan yiyen köpekbalıklarının bulunduğu kıyının 100 mil ötesinde bir salda mahsur kalır.

BÜYÜK BEYAZ OYUNCULARI VE KADROSU

Orijinal adı: Great White

Yönetmen: Martin Wilson

Türü: Gerilim

Oyuncular: Katrina Bowden, Aaron Jakubenko, Te Kohe Tuhaka