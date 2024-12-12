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BUSKİ Bursa su kesintisi! 12-13 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 12-13 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ İnegöl, Gemlik, Mudanya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 13 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 13 Aralık Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 13 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 13 Aralık su kesintisi saatleri!

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

YUNUS EMRE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/12/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/01/2025 18:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda, Mustafakemalpasa Ilcesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpasa Kücük Sanayi Sitesi ve civarinda 07.12.2024-07.01.2025 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

BEŞEVLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/12/2024 10:40

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/12/2024 12:40

Açıklama: Nilüfer İlçesi C4_B53 Alt Bölgesinde Bulunan Beşevler Mahallesi Başarı Sokak ve civarı arıza Nedeniyle 10.12.2024 tarihinde 10:40 ile 12:40 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesim Tarihi: 10/12/2024 10:40

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