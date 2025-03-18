Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı! Orduya 'vurmayın' emri

Orduya emri verdi! Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama

Kararın ardından İmamoğlu'ndan zehir zemberek ilk açıklama
İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi

İşte iptal kararının ardında yatan neden

Bursa BUSKİ su kesintisi! 18-19 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 18-19 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 18 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 18 Mart Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 18 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 18 Mart su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Bursa BUSKİ su kesintisi! 18-19 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

İptal kararına İmamoğlu'nun avukatının bir itirazı var
img

İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine Özel'den sert sözler
img

Altına yeni vergi getirildi!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun adaylığı tehlikeye girdi! CHP'nin bundan sonraki yol haritası karışık

İmamoğlu'nun adaylığı tehlikeye girdi! CHP'nin bundan sonraki yol haritası karışık
Şamil Tayyar'dan İmamoğlu yorumu: 101. madde değiştirilebilir

İptal kararı sonrası bir maddeye dikkat çekti: Değiştirilebilir
CHP'lilerin düzenlediği töreni gören Vali balkona çıkıp tepki gösterdi: Utanmıyor musunuz?

Valiyi çıldırtan olay! Balkona çıkıp tepki gösterdi
Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı
Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürüldü

Ünlü sunucu polis eşliğinde ifadeye götürüldü! İlk açıklama geldi
Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor

Teklif Şara'dan geldi! Türkiye'den çok konuşulacak Suriye hamlesi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.