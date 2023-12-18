Burhanettin Bulut kimdir? Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi!

Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut oldu. Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kimdir ve Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kimdir? Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Burhanettin Bulut kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kimdir? Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

BURHANETTİN BULUT KİMDİR?

1970 yılında Bitlis'te doğdu. Adana Seyhan ilçesi Denizli İlköğretim Okulu, 19 Mayıs Ortaöğretim okulu ve Adana Erkek lisesinde eğitimini tamamladı.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde aldığı lisans eğitiminden 1992 yılında mezun oldu. 1993 yılında Adana Seyhan İlçesi Yeşilevler Mahallesinde açtığı Eczane ile mesleki faaliyetlerine başladı.

2003 yılında eczanesini Çukurova ilçesi Toros Mahallesine taşımıştır. Halen bu adreste Batu Eczanesi adı altında mesleki hizmetlerine devam etmektedir. Eczacılık mesleği yanında 1993 yılından bu yana çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik dışında aktif görevler almıştır.

En önemlisi Meslek örgütü olan Adana Eczacı Odası'nda; 1993-1999 arası çeşitli komisyonlarda, 1999-2001 dönemi Yönetim Kurulunda Sayman, 2001-2003 yılları arası Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulunda Genel Sekreter görevine seçilmiştir. 2003 yalından sonra ise; 4 dönem Adana Eczacı Odası Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Başkanlığını yaptığı Adana Eczacı Odası'ndan ise, 2011 yılında CHP Adana milletvekili aday adaylığı nedeni ile ayrılmıştır. Oda başkanlığı dönemi süresince "Sağlıkta Dönüşüm" projesinin yarattığı olumsuz tabloya karşı örnek mücadele içerisinde olmuştur.

SSK'nın serbest eczanelere devri, Yeşil kartlı hastaların serbest eczanelerden ilaç temini, SGK Medula Sisteminin başlaması gibi eczacılık ve sağlık alanındaki önemli dönüşümlerde yaşanan sıkıntıları dile getirmekte ve çözüm bulmada mesleki platformlarda önemli görevler üstlenmiştir.

Mesleki dergilerde sayısız yazıları yayınlanmıştır. 1999 yılından bu yana kayıtlı olduğu CHP'de Adana Eczacı Odası Başkanlığı sonrasında aktif görevler aldı. Halen CHP Çukurova ilçe Başkanlığında "Çevre ve Halk Sağlığı" komisyonu üyesidir. 30 Mart 14 yerel seçimlerde Çukurova İlçesi Belediye Meclis Üyeliğine aday olmuştur.

İlçemizde 2013 yılında kurulan "Çukurova Kent Konseyi" Yürütme Kurulu üyesidir. Çeşitli gazetelerde ve adanaulus.com gibi web haber sayfalarında haftalık olarak ülke gündemine ilişkin köşe yazıları yazmaktadır Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisidir. Kendisi gibi eczacı olan İpek Bulut ile evlidir. 28. dönem CHP Adana Milletvekilidir.