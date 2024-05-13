Birçok başarılı proje ile seyirci karşısına çıkan Burcu Biricik, Kanal D'nin geçtiğimiz sezon ekranlara gelen Camdaki Kız dizisinde 'Nalan' karakterini canlandırmasıyla da büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Şu sıralar 5 aylık hamile olan Burcu Biricik evliliği ve hamileliği hakkında açıklama yaptı. Burcu Biricik hamile mi, bebeğinin cinsiyeti ne?

BURCU BİRİCİK HAMİLE Mİ, BEBEĞİNİN CİNSİYETİ NE?

2016 yılında nikâh masasına oturan Burcu Biricik- Emre Yetkin çifti, geçtiğimiz ocak ayında bebek müjdesi ile magazin gündemine gelmişti. İkilinin kız bebek beklediği ortaya çıkmıştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Camdaki Kız' dizisindeki performansıyla göz dolduran ve ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.

Biricik, "Hayatımı yavaşlattığım dönemdeyim. Dinleniyorum ve senaryo okuyorum. Arkadaşlarımı ziyaret ediyorum, bu şekilde oyunlarına gidiyorum" ifadelerini kullanmıştı.