Buraya kadarmış! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi

Güncelleme:
Star TV'nin yeni sezon dizisi Çarpıntı, düşük reytingler nedeniyle 13. bölümde final yapacak. Dizinin hem maliyet hem de reyting sorunları nedeniyle yayından kaldırıldığı belirtiliyor.

  • Star TV'nin Çarpıntı dizisi, düşen reytingler nedeniyle 13. bölümde final yapacak.
  • Çarpıntı dizisinin 30 Kasım'daki reyting sonuçları totalde 2.87, AB'de 1.61, ABC1'de 2.36 oldu.
  • Star TV yönetimi, dizinin reyting düşüşü nedeniyle devam etmeme kararı aldı.

Star TV'nin bu sezon iddialı projeleri arasında yer alan Çarpıntı, düşen reytingler nedeniyle final yapıyor. Başrollerini Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert'in paylaştığı dizi, yayınlandığı son haftalarda ciddi izleyici kaybı yaşamıştı. 30 Kasım akşamı açıklanan reyting sonuçları dizinin geleceği açısından belirleyici oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre:

  • Total: 2.87 reyting (10. sırada)
  • AB: 1.61 reyting (17. sırada)
  • ABC1: 2.36 reyting (11. sırada)

DEVAM ETMEME KARARI ALDILAR

Bu sonuçların ardından Star TV yönetimi, dizinin 13. bölümde final yapmasına karar verdi. Son haftalarda set çalışanları arasında dizinin maliyetinin yüksek olduğu, sahnelerin ise bölümü yetiştirme telaşıyla çekildiği iddiaları konuşuluyordu. Reyting düşüşünün hızlanmasıyla birlikte kanalın projeye devam etmeme kararı aldığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
