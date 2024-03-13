Burak Zencirci kimdir? CHP Aydın Germencik Belediye Başkan Adayı Burak Zencirci kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Aydın Germencik Belediye Başkan adayı ise Burak Zencirci. Burak Zencirci kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

BURAK ZENCİRCİ KİMDİR?

Aydın'ın Germencik ilçesinde doğan Burak Zencirci, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Zencirci, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Türkiye yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Germencik Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.