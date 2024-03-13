Üye Girişi
Haberler

Burak Zencirci kimdir? CHP Aydın Germencik Belediye Başkan Adayı Burak Zencirci kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Burak Zencirci kimdir? CHP Aydın Germencik Belediye Başkan Adayı Burak Zencirci kaç yaşında, nereli? Aydın Germencik Belediye Başkan adayı Burak Zencirci'nin hayatı araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Aydın Germencik Belediye Başkan adayı ise Burak Zencirci. Burak Zencirci kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

BURAK ZENCİRCİ KİMDİR?

Aydın'ın Germencik ilçesinde doğan Burak Zencirci, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Zencirci, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Türkiye yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Germencik Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Gündem Haberler

Bakmadan Geçme

Osman Yıldırımkaya kimdir? CHP Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Osman Yıldırımkaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Levent Sevik kimdir? Zafer Partisi Bursa Mudanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Levent Sevik kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Halfeti adayı Mehmet Karayılan kimdir? Onur Duruk kimdir? Memleket Partisi Antalya Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Onur Duruk kaç yaşında, nereli? Mustafa İberya Arıkan kimdir? CHP Aydın Söke Belediye Başkan Adayı Mustafa İberya Arıkan kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Tetik kimdir? CHP Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Tetik kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Ceylanpınar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Ceylanpınar adayı Uğur Kahraman kimdir? DEM Parti Şanlıurfa Bozova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Bozova adayı Aygül Kapıkayalı kimdir? Göksel Güler kimdir? Memleket Partisi Antalya Kemer Belediye Başkan Adayı Göksel Güler kaç yaşında, nereli? Muhammet Ercengiz kimdir? Gelecek Partisi Konya Akören Belediye Başkan Adayı Muhammet Ercengiz kaç yaşında, nereli? Ramazan Bıdırdı kimdir? Zafer Partisi Bursa Karacabey Belediye Başkan Adayı Ramazan Bıdırdı kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Birecik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Birecik adayı Mehmet Begit kimdir? Uğur Doğanca kimdir? CHP Aydın Kuyucak Belediye Başkan Adayı Uğur Doğanca kaç yaşında, nereli? İrfan Özyolcu kimdir? Gelecek Partisi Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı İrfan Özyolcu kaç yaşında, nereli? Ömer Günel kimdir? CHP Aydın Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title