Buon Odore, lüks ev kokularında güçlü büyüme sergiliyor

Modern tasarım anlayışını çiçek temalarıyla birleştiren marka, gold ve silver detaylı cam vazolar, dekoratif mumlar ve estetik oda kokusu koleksiyonlarıyla dikkat çekiyor. Ürünlerde hem görsel tasarım hem de kalıcı koku deneyimi ön plana çıkarılıyor.

Buon Odore Kurucusu Elif Çelik, markanın gelişim sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, ev kokularını yalnızca bir ürün kategorisi olarak değil, yaşam alanlarının atmosferini belirleyen bir tasarım unsuru olarak konumlandırdıklarını belirtti.

Sosyal medya ve dijital satış kanalları üzerinden geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan marka, özellikle estetik ürün sunumu ve konsept koleksiyonlarıyla öne çıkıyor. Ev parfümü segmentini yalnızca koku değil, aynı zamanda dekoratif bir yaşam deneyimi olarak ele alan yaklaşım, markanın farklılaşma noktaları arasında gösteriliyor.

Uluslararası pazarlarda da varlık göstermeye başlayan Buon Odore, yeni koleksiyonlar ve ürün geliştirme çalışmalarıyla büyümesini sürdürüyor. Şirketin önümüzdeki dönemde farklı tasarım konseptleriyle ürün gamını genişletmesi bekleniyor.

Sektörde dekoratif ve premium ev kokularına yönelik talebin artmasıyla birlikte, Buon Odore’nin bu alandaki konumunu daha da güçlendirdiği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com