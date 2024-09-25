Bugünkü mü bugünki mi, nasıl yazılır? TDK'ya göre bugünkü mü bugünki mi?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "bugünkü". Peki, bugünkü nasıl yazılır? TDK'ya göre Bugünkü mü bugünki mi, nasıl yazılır? TDK'ya göre bugünkü mü bugünki mi ?
Bugünkü kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki bugünkü TDK'ya göre nasıl yazılır? Bugünki nasıl yazılır? Bugünkü mü bugünki mi? TDK'ya göre hallolmak kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TDK'YA GÖRE BUGÜNKÜ NASIL YAZILIR
Doğru yazım: bugünkü
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