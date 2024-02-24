Bugün kandil mi? 24 Şubat Cumartesi bugün kandil gecesi mi, ne kandili?

Bugün kandil mi? İbadet ile geçirilen kandil gecelerine İslam dininden büyük önem gösterilir. Peki, Bugün kandil mi? İşte bugün kandil gecesi mi, ne kandili? Detaylar haberimizde!

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 24 Şubat 2024 Cumartesi günü Berat Kandilidir. Aşağıda yer almakta olan takvimde 2024 yılında yer almakta olan dini günler bulunmaktadır. En yakın kandil günü ise 24 Şubat 2024 Cumartesi günüdür. 24 Şubat 2024 Cumartesi günü Berat Kandilidir.

Aşağıda yer almakta olan takvimdeki bilgilere göre en yakın kandil günü 24 Şubat 2024 Cumartesi günü yani yarın Berat Kandilidir. Buna göre yarın Berat Kandilidir.

2024 KANDİL GÜNLERİ

2024 yılı kandil günleri ve kadir gecesi tarihleri şu şekildedir: