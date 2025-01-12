Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen "en yaşlı 50 insan"dan kaçı erkektir?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen "en yaşlı 50 insan"dan kaçı erkektir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen "en yaşlı 50 insan"dan kaçı erkektir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen "en yaşlı 50 insan"dan kaçı erkektir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
BUGÜN HAYATTA OLAN VE YAŞLARI 112-116 ARASINDA DEĞİŞEN "EN YAŞLI 50 İNSAN"DAN KAÇI ERKEKTİR?
A: 0
B: 7
C: 17
D: 27