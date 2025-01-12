Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen 'en yaşlı 50 insan'dan kaçı erkektir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen "en yaşlı 50 insan"dan kaçı erkektir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

BUGÜN HAYATTA OLAN VE YAŞLARI 112-116 ARASINDA DEĞİŞEN "EN YAŞLI 50 İNSAN"DAN KAÇI ERKEKTİR?

A: 0

B: 7

C: 17

D: 27