Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 6 Nisan Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 6 Nisan Cumartesi tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında hiçbir sınav bulunmaktadır. ÖSYM takvimine göre en yakın sınav etkinliği arasında YDUS - Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı - 2024-YDUS 1. Dönem yer almaktadır. YDUS - Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı - 2024-YDUS 1. Dönem 02.06.2024 tarihinde uygulanacaktır.