Bugün hangi diziler var? 17 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var?

Bu akşam hangi diziler yayınlanacağı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 17 Ocak Çarşamba günü televizyonda hangi yapımların yer alacağı merak konusu oldu. Arama motorlarında bu akşam yayınlanacak diziler sorgulatılıyor. İzleyiciler tarafından kanalların yayın akışları araştırılıyor. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda neler var? İşte detaylar..

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Kuruluş Osman / Saat 20:00 / ATV

Sandık Kokusu / Saat 20:00 / Show Tv

Şahane Hayatım / Saat 20:00 / Fox Tv

Dilek Taşı / Saat 20:00 / Kanal D