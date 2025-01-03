Üye Girişi
Haberler
Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyen aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03 oldu
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü
Esad'ın devrilmesinin ardından kaç Suriyeli ülkesine döndü?
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler

BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?

BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 3 Ocak ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2025! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 3 Ocak Cuma Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Nezaket Uyur cinayetinde 5 zanlı gözaltında. Nezaket'in eşi sorguda cinayeti itiraf etti.

Cinayetle suçlanan baba Yusuf, canlı yayında göz altına alındı. İlerleyen zamanlarda gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Sorgular sırasında cinayet itirafı geldi. 20 yıllık düğüm çözüldü.

Kızlarından şüphe etti, DNA testi açıklandı.

Yusuf Bığrık kızlarından şüphe etmişti, DNA testi ile yanıldığı kesinleşti. Üç kız kardeşin babası Yusuf Bığrık çıktı. Müge Anlı "kızların babalarının Yusuf'un kardeşi olma ihtimali vardı. Erkek kardeşler arasında benzer gen durumları var. Bu sebeple kanlar detaylı bir teste gönderildi. İçiniz rahat etsin, şüphe kalmasın" dedi.

''Gerçeği senelerce benden de sakladı'' Yusuf Bığrık'ın eski eşi canlı yayında...

Meltem Hanım, Yusuf'tan bu kadarını asla beklemediğini, gerçekleri öğrenince çok şaşırdığını anlattı. Birlikte oldukları dönemde Yusuf'un Nezaket'e ev tuttuğunu bilmediğini, canlı yayında öğrendiğini söyledi. Yusuf Bığrık'ın çocuklarının annesi olduğu için eski eşine yardımda bulunduğunu düşündüğünü ifade etti.

Nezaket Uyur cinayetinin ardından Nezaket Kışı'nın kaybı. Adaşı ile aynı sonu mu yaşadı?

Nezaket Kışı, cinayette adı geçen Nihat Öner'in yanından kayboldu. Nezaket Kışı'nın yengesi canlı yayına geldi. Derya Hanım, "Nezaket Uyur hakkında söylenen tüm iftiralar görümcem Nezaket Kışı hakkında da söylendi. Ben Yusuf'ların Nezaket Kışı'nın akıbetini bildiğini düşünüyorum" dedi.

ATV CANLI İZLE

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Orta Doğu'yu yangın yerine çevirecek plan Biden'a sunuldu
img

Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası gündem olan görüntü
img

Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın yemin töreni öncesi Meksika'dan binlerce göçmen daha yollara düştü
Binler sınıra doğru yürüyüşe geçti! 20 Ocak'tan önce ülkeye girecekler
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gencin skandal görüntüleri
Orduspor otobüsü Suriye'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü
Orduspor otobüsü Suriye'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü
Serdar Ali Çelikler'in yıllar önce Ferdi Tayfur için söyledikleri yeniden gündemde
Ferdi Tayfur hakkında söyledikleri yeniden gündemde
Trump göreve başlamadan Biden'a 'İran'ı vuralım' planı sunuldu
Orta Doğu'yu yangın yerine çevirecek plan Biden'a sunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ferdi Tayfur'un 30 yıl önceki görüntüleri
Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası gündem olan görüntü

Son Dakika Haberleri

AVUKAT MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek avukat maaşları ne kadar oldu? Avukat güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek öğretim görevlisi maaşları ne kadar oldu? Öğretim görevlisi zamlı maaşı kaç TL? HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek hemşire maaşları ne kadar oldu? Hemşire güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? Sergen Yalçın, Rizespor-Beşiktaş maçında olacak mı? Sergen Yalçın takımın başına ne zaman geçecek? En düşük, en yüksek memur maaşı ne kadar? Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları kaç TL? MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI! TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı kaç oldu? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI! Emekli maaş zammı ne oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? MEMUR MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI! Memur maaş zammı ne oldu? En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? TÜİK Aralık enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı ne zaman? Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.