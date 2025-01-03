BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 3 Ocak Cuma Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Nezaket Uyur cinayetinde 5 zanlı gözaltında. Nezaket'in eşi sorguda cinayeti itiraf etti.

Cinayetle suçlanan baba Yusuf, canlı yayında göz altına alındı. İlerleyen zamanlarda gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Sorgular sırasında cinayet itirafı geldi. 20 yıllık düğüm çözüldü.

Kızlarından şüphe etti, DNA testi açıklandı.

Yusuf Bığrık kızlarından şüphe etmişti, DNA testi ile yanıldığı kesinleşti. Üç kız kardeşin babası Yusuf Bığrık çıktı. Müge Anlı "kızların babalarının Yusuf'un kardeşi olma ihtimali vardı. Erkek kardeşler arasında benzer gen durumları var. Bu sebeple kanlar detaylı bir teste gönderildi. İçiniz rahat etsin, şüphe kalmasın" dedi.

''Gerçeği senelerce benden de sakladı'' Yusuf Bığrık'ın eski eşi canlı yayında...

Meltem Hanım, Yusuf'tan bu kadarını asla beklemediğini, gerçekleri öğrenince çok şaşırdığını anlattı. Birlikte oldukları dönemde Yusuf'un Nezaket'e ev tuttuğunu bilmediğini, canlı yayında öğrendiğini söyledi. Yusuf Bığrık'ın çocuklarının annesi olduğu için eski eşine yardımda bulunduğunu düşündüğünü ifade etti.

Nezaket Uyur cinayetinin ardından Nezaket Kışı'nın kaybı. Adaşı ile aynı sonu mu yaşadı?

Nezaket Kışı, cinayette adı geçen Nihat Öner'in yanından kayboldu. Nezaket Kışı'nın yengesi canlı yayına geldi. Derya Hanım, "Nezaket Uyur hakkında söylenen tüm iftiralar görümcem Nezaket Kışı hakkında da söylendi. Ben Yusuf'ların Nezaket Kışı'nın akıbetini bildiğini düşünüyorum" dedi.

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