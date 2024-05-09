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Bugün (9 Mayıs) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri!

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Meteoroloji'nin son verilerine göre, 9 Mayıs'ta hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur bekleniyor mu? İl il hava durumu tahminleri araştırılıyor. İstanbul'da yağmur yağacak mı ve bugün hava nasıl olacak gündeme geliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına ineceğini kaydeden Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Özellikle sıcaklıkta ani bir düşüş var." dedi. Peki, bugün hava nasıl olacak?

Bugün (9 Mayıs) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin altına ineceğini kaydetti. 9 Mayıs hava nasıl olacak? Bugün yağmur var mı? soruları araştırılıyor. İstanbul'da yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizdedir...

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

MGM'nin yurt genelinde 5 günlük hava tahminini aktaran Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Yaptığımız son değerlendirmelere göre, çarşamba günü yurdun doğu kesimlerinde beklediğimiz yağışlara ilave olarak perşembe günü kuzeybatı kesimlerden yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyoruz. Perşembe günü Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde başlayacak yağışların cuma, cumartesi ve pazar günü yurdun tamamında aralıklı olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz. Perşembe günü için kuvvetli yağışı yok ancak cuma günü özellikle güneybatı kesimlerde, cumartesi de iç kesimlerde yerel kuvvetli yağışlar olacak. Vatandaşlarımızın özellikle sel su baskınına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz" uyarısında bulundu.

Bugün (9 Mayıs) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri!

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Macit, "Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarındaydı. Hafta sonu da azalıyor. Özellikle kuzey, içi ve doğu kesimlerde. Mevsim normallerinin altına düşmesini ve hafta başında da mevsim normallerinin altında devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Bugün (9 Mayıs) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri!

İZMİR, İSTANBUL VE ANKARA'DA HAVALAR NASIL OLACAK?

Meteoroloji uzmanı, "İstanbul'da perşembe günü yağışımız yok ancak cuma ve cumartesi günü yer yer orta kuvvette sağanak yağışlar bekliyoruz.

Ankara'da da perşembe günü, cuma ve cumartesi il genelinde gök gürültülü, sağanak yağışlar bekliyoruz.

İzmir'de de perşembe ve cuma günü yerel özellikle iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar gelecek. Özellikle İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de hava sıcaklığı, hafta sonunda azalıyor. Orada da mevsim normallerinin altında seyredecek. Toz taşınımı ise şu an için etkisini yitirdi" açıklamasında bulundu.

Bugün (9 Mayıs) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri!

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