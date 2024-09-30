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BUDO SEFERLERİ İPTAL! Hangi seferler iptal edildi? BUDO seferleri ne zaman açılacak?

BUDO SEFERLERİ İPTAL! Hangi seferler iptal edildi? BUDO seferleri ne zaman açılacak?
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BUDO'nun bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Hangi seferlerin etkilendiği ve iptal edilen seferlerin ne zaman yeniden başlayacağı konusunda detaylar henüz belirsiz. Yolcuların durum hakkında bilgilendirilmesi ve alternatif planlar yapabilmesi için daha fazla bilgi bekleniyor.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, toplamda 8 sefer kötü hava şartları sebebiyle gerçekleştirilemeyecek. BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO), 8 seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Peki, Hangi seferler iptal edildi? BUDO seferleri ne zaman açılacak?

BUDO SEFERLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Hangi seferlerin iptal edildiği ve bu seferlerin yeniden ne zaman başlayacağına dair detaylı bilgi henüz paylaşılmadı. Ancak yolcuların mağduriyet yaşamaması adına BUDO yetkililerinden resmi bir açıklama bekleniyor.

BUDO SEFERLERİ İPTAL! Hangi seferler iptal edildi? BUDO seferleri ne zaman açılacak?

BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan 8 seferini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiğini belirtildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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